عمرو محمود ياسين يعلق على جدل مليار مشاهدة لبرومو “وتقابل حبيب”

علق السيناريست عمرو محمود ياسين على الجدل الذي أثارته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد إعلانها عن تحقيق برومو مسلسلها الجديد “وتقابل حبيب” مليار مشاهدة خلال 24 ساعة و33 ثانية، وهو الأمر الذي تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:

“أنا زعلان على حس الفكاهة عندنا كمصريين.. يعني ياسمين بتقول مليار مشاهدة في ٢٤ ساعة و٣٣ ثانية…٣٣ ثانية ها؟ وفي ناس فاكراها بتكلم جد؟؟ بجد؟؟ قد كده مش بنعرف نفرق بين الهزار والجد؟ يلا خير إن شاء الله.”

تفاصيل برومو "وتقابل حبيب"



طرحت قناة DMC الفضائية الإعلان الرسمي للمسلسل، والذي تضمن لقطات مشوقة كشفت عن تصاعد الأحداث الدرامية، حيث تبرز الخيانة، الصراعات، والانتقام كعناصر رئيسية في القصة، مما زاد من حماس الجمهور لمتابعته.



تخوض ياسمين عبد العزيز تجربة جديدة في الدراما الرومانسية الاجتماعية، التي تمتزج بالتشويق والصراعات الإنسانية، وذلك بعد تقديمها أعمالًا شعبية ناجحة مثل:

"ضرب نار" – رمضان 2023

"اللي مالوش كبير" – رمضان 2021

وتسعى ياسمين هذا العام إلى تغيير جلدها الفني بمسلسل درامي مختلف يطرح قضايا الحب، الفقد، والفرص الثانية.

أبطال وصناع المسلسل



"وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم:

ياسمين عبد العزيز

كريم فهمي

خالد سليم

نيكول سابا

أنوشكا

صلاح عبد الله

بسنت شوقي

رشوان توفيق

منة عرفة





عمر الحب القديم ما يرجع

روجت الصفحة الرسمية لقناة روتانا خليجية للمسلسل، حيث نشرت صورة تجمع ياسمين عبد العزيز وخالد سليم من إحدى المشاهد، وعلقت قائلة:

"يا ترى الحب القديم عنده فرصة تانية في حياة ليل الحسيني؟"

وأعادت ياسمين عبد العزيز نشر الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، معلقة بعبارة:

“عمر الحب القديم ما يرجع، لو كان خير لبقى”.