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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وكيل وزارة التموين بالجيزة: افتتاح 30 معرضًا لـ أهلاً رمضان

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال سيد محمود، وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة، إن الوزارة تستهدف التوسع في تشغيل معارض "أهلاً رمضان" هذا العام لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك. 

وأضاف محمود في تصريحات ببرنامج الخلاصة، أنه سيتم افتتاح 30 معرضًا في مختلف مناطق محافظة الجيزة، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف العبء عن الأسر المصرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المعارض ستكون مجهزة بمجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والتموينية التي يحتاجها المواطنون في الشهر الفضيل، مثل الأرز، والزيت، والسكر، واللحوم، والدواجن، بالإضافة إلى العديد من السلع الأخرى التي تزداد الطلب عليها خلال رمضان. 

وأكد محمود أن المعارض ستكون مفتوحة طوال الشهر الكريم وستحظى بإقبال كبير من المواطنين بفضل العروض والأسعار التنافسية التي تقدمها.

وأوضح أن المعارض ستعتمد على تقديم أسعار مخفضة تتراوح بين 15 إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية، كما ستشمل بعض المنافذ التي تقدم اللحوم والدواجن بأسعار مميزة لتلبية احتياجات مختلف الفئات.

وشدد محمود على أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار معقولة لجميع المواطنين، والعمل على تسهيل الوصول إليها في مختلف مناطق الجيزة.

محافظة الجيزة برنامج الخلاصة أهلاً رمضان

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