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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استمارة الثانوية العامة 2025 | غدا آخر موعد للتسجيل إلكترونيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

 استمارة الثانوية العامة 2025 .. يتساءل طلاب الثانوية العامة 2025 عن آخر موعد لتسجيلها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم 

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن غدا الخميس الموافق 20 فبراير 2025 ، هو آخر موعد لتسجيلها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم. 

استمارة الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  أنه يجب التأكد من أن استمارة الثانوية العامة 2025 الإلكترونية؛ موضحا بها المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها للنظامين الجديد أو القديم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات مراجعة استمارة الثانوية العامة 2025، لتوضيح جميع الأمور لطلاب الثانوية العامة  كما يلي:

  •  يقوم الطالب بتسليم استمارة الثانوية العامة 2025 الإلكترونية بجميع مشتملاتها، والتي تمت طباعتها من الموقع الإلكتروني للعام الدراسي 2024 / 2025 إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة طبقا لما قام بتسجيله إلكترونيا وتسليم أصل شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب و3 صور حديثة للطالب مقاس 4×6 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مدون اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتحتم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.
  • ويلتزم الطالب و ولي أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات استمارة الثانوية العامة 2025 والخاص بعدم حيازة المحمول او أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بعد مراجعتها.
  •  يقوم المرشد التعليمي بكل مدرسة بمراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الآتي: الشعبة، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والديانة، والمواد المترجمة، ومواد الرسوب للطلاب الراسبين.
  • يسجل طلاب مدارس اللغات في استمارة الثانوية العامة 2025 الإلكترونية المواد التي سوف يؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى.
  •  يتم سداد مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان درجات رسوب عن كل طالب راسب مقيد على أن تقوم المدرسة بسداد هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة باسم الإدارة العامة للامتحانات.
  • تتأكد أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات التي تشرف الإدارات التعليمية على امتحاناتها وتعتمد نتائجها ومراجعة صحة حصول الطلاب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ونجاحه في الصفين الأول والثاني الثانوي العام واعتماد كشوف 150 د امتحانات الخاصة بتلك المدارس وختمها بخاتم شعار الجمهورية.

رابط استمارة الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة رابط استمارة الثانوية العامة 2025، على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن الآن الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2025 من خلال الضغط على:

  https://moe-register.emis.gov.eg/  

التربية والتعليم الثانوية العامة استمارة الثانوية العامة الثانوية العامة 2025

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