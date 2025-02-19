انتهاء اعتماد الأحوزة العمرانية.. الحكومة تسرّع إجراءات التصالح في مخالفات البناء|فيديو

أكَّد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة الماضية شهدت إنجازًا كبيرًا في اعتماد أغلب الأحوزة العمرانية، مما يسهم في تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن.

قاعدة بيانات دقيقة للمخالفات لتسهيل الإجراءات

وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن الدولة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة عن مخالفات البناء، ما يتيح للمواطنين فرصة تقديم طلبات التصالح بسهولة، والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الحكومة.

التصالح خلال 10 أيام فقط وفقًا لمنظومة جديدة

وأشار الوزير إلى أن هناك منظومة متكاملة وضعتها الحكومة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، تهدف إلى تقليص مدة إنهاء إجراءات التصالح إلى 10 أيام كحد أقصى، مما يسرّع وتيرة تقنين أوضاع المخالفات.

حملات صارمة ضد التعديات على الأراضي الزراعية

وشدد فاروق على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكّدًا استمرار الحملات الأمنية لإزالة أي مخالفات، نظرًا لخطورتها على الأمن القومي المصري والأمن الغذائي.

طفرة متوقعة في ملف التصالح بعد عيد الفطر

واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في ملف التصالح، خاصة بعد عيد الفطر المبارك، بفضل الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لحل هذه القضية بشكل نهائي.