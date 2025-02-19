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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر الشناوي: شخصية عادل العاطل بالوراثة في صفحة بيضا مثلت تحديا لى.. خاص

عمر الشناوي
عمر الشناوي
أحمد إبراهيم

كشف الفنان عمر الشناوي عديد من التفاصيل الخاصة عن شخصية عادل التى يقدمها فى مسلسل “صفحة بيضا” المعروض حاليا، وتقوم ببطولة الفنانة حنان مطاوع. 

وقال عمر الشناوي فى تصريح خاص لصدى البلد : كانت شخصية عادل مليئة بالإثارة والتشويق، تنبض بالغموض والتشابك النفسي، مما جعلها تحديًا شيقًا جذبني بشدة. 

وأضاف عمر الشناوي : فرحت بفكرة تقديم شخصية مغايرة تمامًا للأدوار التي اعتدت عليها، إذ فتحت أمامي آفاقًا جديدة لاستكشاف أعماق أدائي الفني، ورغم التحديات التي واجهتني، بذلت جهدًا مضاعفًا كي أقدم هذه الشخصية بكل ما تحمله من تفاصيل معقدة وجميلة.

عمر الشناوي يتحدث عن الخيانة الزوجية 

من جهة أخرى أثار الفنان عمر الشناوي جدلًا واسعًا بتصريحاته حول الخيانة الزوجية خلال استضافته في برنامج “معكم منى الشاذلي” عبر شاشة ON، حيث قال إن بعض الرجال يستطيعون الفصل بين حبهم لزوجاتهم وبين الدخول في علاقات أخرى بهدف التسلية، مؤكدًا أن هذا لا يعني أنهم لا يحبون زوجاتهم.

وأوضح الشناوي أن هذه الفكرة تُجسّد في شخصيته بأحدث أعماله السينمائية، لكنه شخصيًا لا يتبعها، حيث قال: “أنا بحب مراتي ومبخونهاش، ومش عايز أخونها، لأن الحياة الأبسط هي الأريح بالنسبة لي.”

كما كشف عمر الشناوي عن أن رجال عائلته معروفون بتعدد الزوجات، موضحًا أنه أقلهم زواجًا حيث تزوّج مرتين فقط، وأضاف: “أول ما حبيت واحدة، رُحت لأبويا وقلتله حبيت واحدة، فبصلي وقال لي.. واحدة بس؟ التغيير بهارات الحياة!” مشيرًا إلى أنه اقتنع بهذا المبدأ لفترة لكنه أدرك لاحقًا أنه لم يكن مرتاحًا في هذه الحياة، وفضّل الاستقرار مع زوجته الحالية.

عمر الشناوي يتحدث عن جده كمال الشناوي 

وكشف الفنان عمر الشناوي عن علاقته بجده الراحل الفنان كمال الشناوي، قائلا: «عندما توفى جدي كان عندي 27 سنة وعشت معه كثيرا، كان يحب مشاهدة نفسه في التليفزيون خلال جلوسنا سويا لمشاهدة أعماله، وأحببت كل أعماله خاصة في الكوميدي في فيلم (سكر هانم)، ثم في فترة تقديم الأدوار الشريرة، ثم تقديمه أدوار الجد، هو دائما كان يقول لي أنت بتفكرني بنفسي وأنا صغير وكان يحب أن يراني ممثلا، لكن أنا دخلت هندسة عشان أكون مثل والدي وإرضاء له لأني كنت شديد التعلق به وليس لحبي للهندسة، وكنت مقتنعا أنه طالما والدي لم يدخل عالم التمثيل فأنا لن أكون ممثلا، ولكن بعد وفاته هو وجدي وجدت نفسي أعشق عالم الفن، وأصبح هو شغفي الأول».

وتابع: «هو كان بالنسبة هو جدي فقط ولم يكن عندي الإحساس إنه هذا الشخص المشهور الذي يعشقه الجميع، وإحنا صغيرين كان الجد اللي يخوف وكان يحب الهدوء وله هيبة دائما في أي مكان يتواجد به».

برنامج أسرار النجوم يذاع يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء على الهواء مباشرة، ويعتمد على إستضافة نخبة كبيرة من الفنانين والفنانات للحديث عن كواليس أهم أعمالهم الفنية، وملامح من حياتهم الشخصية.

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