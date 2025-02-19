وزير الكهرباء: "إيجبس- 2025" يعزز مكانة مصر في صناعة الطاقة

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أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025 " يعكس اهتمام مصر بالمستثمرين الدوليين، ويعزز مكانتها في صناعة الطاقة.



وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط علي هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة - إن المؤتمر يعد فرصة جيدة لإظهار مكانة مصر في قطاع البترول والطاقة بصفة عامة.



وأشار إلي أن المؤتمر يشارك به كل الدول المصنعة والمستثمرون والمهتمون بقطاعة الطاقة، مؤكدا أن حجم المؤتمر والمعرض والدول المشاركة يدل علي أنه حدث من الأحداث الكبيرة.



وقال الدكتور محمود عصمت إن مشاركة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "ايجبس 2025 " هذا العام مميزة ، بالتوازي مع وزارة البترول ، وهناك نجاح كبير وتفاعل بعدد المشاركين.



وأضاف أنه تم عقد لقاءات مكثفة علي هامش المؤتمر على مستوي الشركات المصنعة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وشركات التحكم؛ بالإضافة إلى الشركات التي توفر الغاز والمازوت لقطاع الكهرباء.



وعن استعداد وزارة الكهرباء للموافقة علي إنشاء نقاط شحن للسيارات الكهربائية، أكد عصمت أن هناك خطوات تم اتخاذها بالفعل وهي موجودة والوزارة بالفعل أعطت تراخيص لشركات كثيرة لعمل نقاط لشحن لهذا النوع من السيارات.



وأوضح أن وزارة الكهرباء والطاقة تضع في خططها المستقبلية مثل هذا الخطط لمساعدة توجه الدولة في هذا الملف.

