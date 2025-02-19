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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار والتعاطي بمخدر الهيروين

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة تعاطي والاتجار بالهيروين المخدر بمنطقة الساحل.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أنه تم اتخاذ عينة من المضبوطات وتبين أنها لمسحوق بيج اللون داخل كيس بلاستيك شفاف اللون وثبت أنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

تفاصيل الواقعة..

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل،  وعثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين تقدر بكيلو جرام.
وبمواجهة المتهم في التحقيقات أقر بحيازته للمخدرات بقصد التعاطي وترويجها لتحقيق أرباح مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات شمال القاهرة عاطل الساحل الهيروين المخدر

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