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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: القمة العربية الطارئة بمصر خطوة جيدة لتعزيز الموقف الرافض لتهجير الفلسطينيين

النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن
النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن
ماجدة بدوى

قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن استضافة مصر لـ القمة العربية الطارئة في ٤ مارس المقبل، خطوة جيدة وجديدة نحو التأكيد على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ورفضها القاطع لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومساعيها الحثيثة لخلق موقف عربي موحد وقوي رافض للتهجير، داعم لإعادة إعمار غزة وعودة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها في القطاع. 

وأوضحت عليش في بيان لها اليوم، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لحشد الرأي العام العالمي وتحريك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في غزة، ورفض دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمخطط تهجير الفلسطينيين بدعوى الإعمار من أجل مساندة الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه التي تتجاوز كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية وتعتدي على حق شعب في إقامة دولته الحرة ذات السيادة المستقلة. 

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تهجير الفلسطينيين يعني إفشال اتفاق وقف إطلاق النار عن عمد وعودة حالة الصراع والحرب مرة أخرى، والتي باتت تتسع وتهدد أمن واستقرار الجميع في المنطقة لولا الجهود المصرية الحثيثة وتحركاتها الدبلوماسية الدولية لوقف هذا الصراع وضمان بقاء الفلسطينيين على أراضيهم وتمسكهم بحقهم في إقامة دولتهم، وحماية الأمن القومي العربي والسلام الإقليمي والدولي. 

وذكرت النائبة شيرين عليش أنه "حان الوقت لأن يكون هناك موقف عربي موحد وقوي بشأن القضية الفلسطينية، في ضوء رفض مخطط التهجير الذي طُرح من الجانب الإسرائيلي وتبنته الإدارة الأميركية، ودعم خطة إعادة إعمار غزة بأيدي شعبها دون تهجيرهم أو ترحيلهم، بما يعزز تواجدهم وصمودهم على أراضيهم".

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