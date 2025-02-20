قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيب مصري عائد من غزة: أجرينا 170 عملية خلال 10 أيام
نواب البرلمان: زيادة المرتبات خطوة ضرورية لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني
«مرصد الأزهر» يُحذر من زواج الإنترنت: ظاهرة متزايدة تحمل مخاطر خداع واستغلال
دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر من شعبان.. بـ11 كلمة يجبرك الله جبرًا عجيبًا
نشرة الفن.. أحمد العوضي ضحية رامز جلال في رمضان وزحام حول محمد رمضان في شبرا
دراما رمضانية تجمع الطرافة والرومانسية.. «شيرين»: وقعت في حب «نص الشعب اسمه محمد»
مبابي يقود ريال مدريد للفوز بثلاثية على مانشستر سيتي ويبلغ ثمن نهائي أبطال أوروبا
واشنطن بوست: إدارة ترامب تجمد أموالًا مخصصة لقوات الأمن الفلسطينية
شيكابالا خارج حسابات الزمالك أمام الأهلي
ردا على ترامب .. زيلينسكي: الرئيس الأمريكي يعيش مساحة من التضليل مصدره روسيا
كلب مسعور يهاجم أهالي العمرانية ويعقر 15 شخصا
الأهلي يواجه الزمالك .. موعد مباراة القمة والقنوات المجانية الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 20 فبراير 2025: توخي الحذر

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 20 فبراير 2025 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية:

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 20 فبراير 2025

ستشغلك مهام مهنية جديدة. خصص المزيد من الوقت للحب اليوم وتأكد من سعادة حبيبك، ستسمح لك الثروة بإجراء استثمارات ذكية، قد تظهر مشاكل صحية بسيطة.

برج الميزان وحظك اليوم عاطفيا

فكر في قضاء إجازة حيث قد يتخذ كلاكما قرارًا بشأن الزواج. قد لا يكون بعض العشاق سعداء بخوض علاقة الحب في المستقبل وسيكون هذا اليوم مناسبًا لإنهاء العلاقة، من الجيد القراءة عن الرومانسية في المكتب، لكنها قد يكون لها تأثير خطير على حياتك العائلية اليوم.


برج الميزان اليوم مهنيا

ستكون قادرًا على اتخاذ قرارات سليمة تعود بالنفع عليك وعلى زملائك. ومع ذلك، لا تخف من تأكيد نفسك وتوضيح طموحاتك. إذا كنت تعمل على مشروع طويل الأمد، فإن اليوم هو الوقت المثالي لضبط نهجك والتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة.

برج الميزان اليوم صحيا

يتراكم التوتر، لذا خذ وقتًا للاسترخاء من خلال أنشطة مريحة مثل القراءة أو التأمل. حافظ على نشاطك، لكن تجنب إرهاق نفسك. سيحافظ النظام الغذائي المتوازن والنوم الكافي على مستويات الطاقة لديك ثابتة. استمع إلى جسدك واتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على روتين صحي.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

 يمكن لرجال الأعمال إطلاق مفهوم جديد بثقة بينما يحتاج أولئك الذين يتعاملون مع التمويل أو التجارة المرتبطة بالبنوك إلى توخي الحذر.

حظك اليوم برج الميزان برج الميزان وحظك اليوم الخميس عيد ميلاد برج الميزان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

رئيس الوزراء

18 مليون مواطن.. رئيس الوزراء يزف بشرى على الهواء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمصريين

الرئيس السيسي

"هدف طال انتظاره".. رسالة واضحة من الرئيس السيسي إلى نظيره الأمريكي ترامب

أرشيفية

السعودية تفرض قيودًا على بث صلاة التراويح وتحظر التصوير عبر الهواتف|تفاصيل

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن بشائر للمصريين قبل حلول رمضان.. تفاصيل

حالة الطقس

خريطة تفصيلية للمناطق المتأثرة بالأمطار غدًا الخميس

الأرصاد

الأرصاد الجوية تكشف عن انخفاض درجات الحرارة وتحذر من موجة باردة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل

حزب الجبهة الوطنية

الجبهة الوطنية يعزز صفوفه بقيادات شبابية متميزة

حزب مستقبل وطن

أمانة إعلام مستقبل وطن تعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز الجهود الخدمية وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

بالصور

جامعة الزقازيق تنظم احتفالية خاصة لتكريم قسم جراحة «الفم والأسنان» .. صور

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية

ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير.. تعرف على الأعراض

ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير..تعرف على الأعراض
ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير..تعرف على الأعراض
ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير..تعرف على الأعراض

أحمد حلمي يشارك صناع فيلم "سيرة أهل الضي" في العرض الأول بمهرجان برلين

أبطال وصناع أهل الضي
أبطال وصناع أهل الضي
أبطال وصناع أهل الضي

مي عمر تثير الجدل في حفل توزيع جائزة القلم الذهبي بالرياض

في حفل توزيع جائزة القلم الذهبي بالرياض
في حفل توزيع جائزة القلم الذهبي بالرياض
في حفل توزيع جائزة القلم الذهبي بالرياض

فيديو

بسمة بوسيل

رسالة للمطبلاتية.. بسمة بوسيل تحذر منتقديها بعد تصريحاتها الأخيرة

محمد نجاتى

تعرض لحــادث.. الحالة الصحية لـ محمد نجاتى وزوجته

عمرو سعد ومحمد رمضان

عمرو سعد يخرج عن صمته بعد مقارنته بمحمد رمضان

متهمة - أرشيفية

مهتزة نفسيا.. القبض على صاحبة فيديو خـ.نق القطة بالمقطم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد