بدون تمديد .. السعودية تمنح تأشيرة زيارة مفردة لمدة 30 يوما

أعلنت السلطات السعودية إيقاف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية مع إمكانية منح تأشيرة زيارة مفردة لمدة 30 يوما من دون إمكانية التمديد.

وبحسب تقارير إعلامية؛ فأن ذلك جاء من أجل تنظيم حركة الزوار وضمان الامتثال للإجراءات القانونية المتبعة.

وأشارت التقارير الي انه وعلى الرغم من إيقاف صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة، إلا أن الأشخاص الذين حصلوا عليها قبل قرار الإيقاف ولا زالت تأشيرتهم سارية فإنهم لا ينطبق عليهم قرار الإيقاف.

وبينت انه يمكن الاستفادة منها حتى أخر يوم في التأشيرة وفقا للشروط المعلنة الصادرة بها التأشيرة.