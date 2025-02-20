قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيب مصري عائد من غزة: أجرينا 170 عملية خلال 10 أيام
نواب البرلمان: زيادة المرتبات خطوة ضرورية لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني
«مرصد الأزهر» يُحذر من زواج الإنترنت: ظاهرة متزايدة تحمل مخاطر خداع واستغلال
دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر من شعبان.. بـ11 كلمة يجبرك الله جبرًا عجيبًا
نشرة الفن.. أحمد العوضي ضحية رامز جلال في رمضان وزحام حول محمد رمضان في شبرا
دراما رمضانية تجمع الطرافة والرومانسية.. «شيرين»: وقعت في حب «نص الشعب اسمه محمد»
مبابي يقود ريال مدريد للفوز بثلاثية على مانشستر سيتي ويبلغ ثمن نهائي أبطال أوروبا
واشنطن بوست: إدارة ترامب تجمد أموالًا مخصصة لقوات الأمن الفلسطينية
شيكابالا خارج حسابات الزمالك أمام الأهلي
ردا على ترامب .. زيلينسكي: الرئيس الأمريكي يعيش مساحة من التضليل مصدره روسيا
كلب مسعور يهاجم أهالي العمرانية ويعقر 15 شخصا
الأهلي يواجه الزمالك .. موعد مباراة القمة والقنوات المجانية الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 20 فبراير 2025: مشكلة صحية

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 20 فبراير 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية:

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 20 فبراير 2025

تأكد من تخصيص المزيد من الوقت للحبيب والجلوس معًا لمناقشة المستقبل. لا تتنازل عن المثل العليا في العمل. ستكون هناك رخاء وصحة جيدة لك أيضًا.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

كن حذرًا من تدخل طرف ثالث في علاقة الحب، يمكن أن يؤدي هذا إلى مشكلة وقد تعاني بعض الإناث من ضغوط نفسية تتطلب بعض علاقات الحب المزيد من التواصل، يجب على أولئك الذين يسافرون التحدث إلى حبيبهم عبر الهاتف اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

سيشعر أولئك الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالهضم بتحسن اليوم. تجنب الكحول اليوم وكن حذرًا أيضًا أثناء القيادة ليلاً. سيعاني بعض الأطفال من حمى فيروسية أو التهاب في الحلق أو مشاكل العطس.

برج العقرب مهنيا

سيرى رواد الأعمال فرصًا لتوسيع نطاق العمل إلى مواقع جديدة. يمكن للباحثين عن عمل حضور المقابلات بثقة لتوضيحها. سيواجه بعض التجار الذين يتعاملون مع الرعاية الصحية والغذاء والبناء والآلات وقتًا عصيبًا.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

فكر في الاستثمار في مستقبلك، سواء من خلال المدخرات أو العقارات أو الأصول الأخرى. راقب إنفاقك عن كثب، خاصة إذا كنت قد تعرضت لإغراءات الشراء غير الضرورية. تأكد من تقييم خياراتك بعناية قبل القيام بأي تحركات مالية كبيرة اليوم

برج العقرب برج العقرب وحظك اليوم صحيا برج العقرب وحظك اليوم الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

رئيس الوزراء

18 مليون مواطن.. رئيس الوزراء يزف بشرى على الهواء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمصريين

الرئيس السيسي

"هدف طال انتظاره".. رسالة واضحة من الرئيس السيسي إلى نظيره الأمريكي ترامب

أرشيفية

السعودية تفرض قيودًا على بث صلاة التراويح وتحظر التصوير عبر الهواتف|تفاصيل

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن بشائر للمصريين قبل حلول رمضان.. تفاصيل

حالة الطقس

خريطة تفصيلية للمناطق المتأثرة بالأمطار غدًا الخميس

الأرصاد

الأرصاد الجوية تكشف عن انخفاض درجات الحرارة وتحذر من موجة باردة

بالصور

جامعة الزقازيق تنظم احتفالية خاصة لتكريم قسم جراحة «الفم والأسنان» .. صور

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية

ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير.. تعرف على الأعراض

ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير..تعرف على الأعراض
ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير..تعرف على الأعراض
ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير..تعرف على الأعراض

أحمد حلمي يشارك صناع فيلم "سيرة أهل الضي" في العرض الأول بمهرجان برلين

أبطال وصناع أهل الضي
أبطال وصناع أهل الضي
أبطال وصناع أهل الضي

مي عمر تثير الجدل في حفل توزيع جائزة القلم الذهبي بالرياض

في حفل توزيع جائزة القلم الذهبي بالرياض
في حفل توزيع جائزة القلم الذهبي بالرياض
في حفل توزيع جائزة القلم الذهبي بالرياض

فيديو

بسمة بوسيل

رسالة للمطبلاتية.. بسمة بوسيل تحذر منتقديها بعد تصريحاتها الأخيرة

محمد نجاتى

تعرض لحــادث.. الحالة الصحية لـ محمد نجاتى وزوجته

عمرو سعد ومحمد رمضان

عمرو سعد يخرج عن صمته بعد مقارنته بمحمد رمضان

متهمة - أرشيفية

مهتزة نفسيا.. القبض على صاحبة فيديو خـ.نق القطة بالمقطم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد