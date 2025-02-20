إيلون ماسك يطلق نموذج ذكاء اصطناعي مرعب.. المنافس الجديد لـ ChatGPT

كشفت شركة إكس AI، التابعة لـ إيلون ماسك عن أحدث إصدار من روبوت الدردشة الذكي Grok 3، الذي يطمح الملياردير إلى أن يكون نقطة فارقة في سوق الذكاء الاصطناعي الذي يشهد منافسة شرسة من شركات مثل ChatGPT وDeepseek الصينية.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت حساس، حيث يقوم إيلون ماسك، بتوظيف صلاحيات كبيرة في محاولة لإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية الأمريكية، مما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح بين إمبراطوريته التجارية والجهات الحكومية المعنية.

يتمتع Grok 3 بقدرات متقدمة بفضل الموارد الحسابية التي تصل إلى عشرة أضعاف قدرة النسخة السابقة، التي أطلقت في أغسطس الماضي، وتعد هذه النسخة الجديدة من Grok أكثر ذكاء بفضل التدريب على بيانات اصطناعية واستخدام آليات تصحيح ذاتي تساهم في تجنب الأخطاء الشائعة المعروفة بالهلوسة التي قد تحدث في أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى، وتؤدي إلى معالجة معلومات خاطئة كمجرد حقائق.

وخلال ظهوره في قمة الحكومات العالمية في دبي الأسبوع الماضي، صرح ماسك بأن Grok 3 يتفوق في اختبارات الأداء على جميع الأنظمة المنافسة التي تم إصدارها حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه نتيجة مشجعة للغاية، ورغم إطلاقه في سوق مزدحم، حيث تتسابق دول عدة لتقديم تقنيات AI متطورة، فقد تمكن Grok 3 من جذب الأنظار باعتباره منافسا قويا لـ ChatGPT من OpenAI وR1 من Deepseek.

تاريخ العلاقة بين ماسك وOpenAI معقد، فقد كان ماسك أحد مؤسسي OpenAI في عام 2015 قبل أن يغادرها في عام 2018 بسبب خلافات مع سام ألتمان، أحد الشركاء المؤسسين.

وتفاقمت هذه الخلافات مؤخرا بعد أن حاول إيلون ماسك شراء OpenAI مقابل حوالي 100 مليار دولار، وهو عرض تم رفضه من قبل مجلس المنظمة، في الوقت ذاته، تبرز خطوة إيلون ماسك الجديدة مع إكس AI كتحرك جاد للعودة إلى ساحة الذكاء الاصطناعي مع منتج قد يكون له تأثير كبير.

من ناحية أخرى، يواصل إيلون ماسك تعزيز موقعه في السياسة الأمريكية، حيث يلعب دورا محوريا في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ويعتبر أحد مستشاريه المقربين في قضايا تتعلق بالذكاء الاصطناعي. هذا القرب من البيت الأبيض أثار مخاوف من تضارب المصالح، لا سيما أن ماسك يدير شركات ضخمة في قطاعات حيوية، مثل تسلا وSpaceX، بالإضافة إلى إكس AI.

في ظل هذه الديناميكيات، تواصل إكس AI جذب الاستثمارات، حيث تشير التقارير إلى أن الشركة قد تسعى إلى جمع نحو 10 مليارات دولار في جولة تمويل جديدة. وإذا تم إتمام هذه الجولة، قد ترفع من قيمة إكس AI إلى حوالي 75 مليار دولار، مما يعزز من قدرة إيلون ماسك على المنافسة في هذا القطاع التكنولوجي المتسارع.