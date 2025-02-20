للإفطار فى رمضان..طريقة تحضير التمر الهندي المنعش

قدم الشيف محمد عمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة تحضير التمر الهندي المنعش.

المكونات:

200 جرام تمر هندي (قطعة أو معجون)

1 لتر ماء

½ كوب سكر (أو حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة ماء زهر أو ماء ورد (اختياري)

½ ملعقة صغيرة عصير ليمون (لزيادة النكهة)

مكعبات ثلج للتقديم

طريقة التحضير:

1. نقع التمر الهندي: ضع التمر الهندي في وعاء وأضف الماء الساخن، واتركه منقوعًا لمدة 3-4 ساعات أو يفضل طوال الليل.

2. الهرس والتصفية: بعد النقع، قم بهرس التمر الهندي جيدًا باستخدام ملعقة أو يديك لإخراج كل العصارة، ثم صفِّ الخليط باستخدام مصفاة ناعمة أو قطعة قماش للتخلص من الشوائب والألياف.

3. إضافة السكر والنكهات: أضف السكر، ماء الزهر أو ماء الورد، وعصير الليمون، ثم حرك الخليط حتى يذوب السكر تمامًا.

4. التبريد والتقديم: ضع العصير في الثلاجة ليبرد تمامًا، ثم قدّمه في أكواب مع مكعبات الثلج.