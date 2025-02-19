أحمد موسى: موقف إسبانيا بشأن دعم القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير |فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اسبانيا، مؤكدا أن موقف إسبانيا بشأن دعم القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، وهو على اعترافها بدولة فلسطين.

أكد أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي شرح الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة مع بقاء الشعب الفلسطيني دون تهجير، وكرر الرئيس السيسي للمرة الثانية في إسبانيا موقفه الثابت حول خطة إعادة إعمار غزة مع بقاء الشعب الفلسطيني دون تهجير.

إعادة إعمار غزة

وأوضح أحمد موسى أن الرئيس السيسي التقى أيضًا بممثلي أكبر شركة لتصنيع السفن في إسبانيا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد أن إسبانيا ستدعم أي قرار يصدر عن القمة العربية الطارئة في 4 مارس المقبل بالقاهرة حول إعادة إعمار غزة.

ولفت أحمد موسى إلى أن زيارة الرئيس السيسي لدولة إسبانيا هي الثانية، بعد الزيارة الأولى التي كانت في 2015، مضيفًا أن الرئيس السيسي التقى برئيس كبرى شركات السياحة بإسبانيا، حيث زار إسبانيا 94 مليون سائح خلال عام 2024، بينما زارها 85 مليون سائح في عام 2023.