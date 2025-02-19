قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التجارة: مصر وضعت بنية تحتية قوية مؤهلة لجذب الاستثمارات الإقليمية
البيت الأبيض: ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني يزوران واشنطن الأسبوع المقبل
رانيا المشاط: الطاقة الجديدة والمتجددة أحد أهم مصادر القوة لمصر لجذب الاستثمارات
أحمد موسى: موقف إسبانيا بشأن دعم القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير |فيديو
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي
مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بأبطال أوروبا
زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا
أحمد موسى: رئيس وزراء إسبانيا يؤكد رفض بلاده لتهجير الشعب الفلسطيني .. ويشيد بمواقف مصر
الأوقاف: إيفاد 72 إماما إلى 18 دولة في رمضان لتعزيز التواصل الديني
ابو مازن: فلسطين ليست للبيع ولن نتخلى عن شبر واحد من أرضنا
أبو مازن: فلسطين ليست للبيع .. ولن نتخلى عن أي شبر
أحمد موسى: الرئيس السيسي يؤكد على إعادة إعمار غزة بدون تهجير للفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات الحفل السنوي لمؤسسة "مصر بلا مرض للرعاية الصحية"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الحفل السنوي لمؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية، والذى عقد تحت عنوان  "عمل واحد من العطاء يفتح أبوابًا لا نهائية من الفرص"، وذلك بحضور المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، والسفيرة سها جندى وزيرة الهجرة السابقة، والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والدكتورة لمياء كمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر بلا مرض، وسفير دولة جنوب السودان فى مصر،  ولفيف من الشخصيات العامة.

وأعربت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى الاحتفال، والذي يأتي تتويجا لجهود عظيمة ومبادرات رائدة تسعى لتغيير حياة الكثيرين في مصر وتقديراً  للمؤسسة التى تعمل لتقديم  رؤية نحو مجتمع صحي خالٍ من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثمنة دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وتعبئة الموارد  عبر العديد من المبادرات والأنشطة التي تتكامل وتتشارك بها الجهود مع القطاع الحكومي والخاص لخدمة المجتمع.

وأشارت صاروفيم إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة ومتسارعة لتحسين النظام الصحي، سواء من خلال تطوير البنية التحتية الصحية أو من خلال توفير خدمات صحية متطورة لكافة المواطنين، وهي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية المتاحة للمواطنين، وضمان الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

 وأوضحت  صاروفيم أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على العديد من الملفات التى تتشابك وترتبط مع جميع فئات المجتمع خاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وبما يعمل على تحقيق شمولية التدخلات التى تتضمن الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية ومن خلال رؤية استراتيجية تعمل على تحسين جودة الحياة، فمن خلال  برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، كانت المشروطية الصحية التى تستهدف تحسين صحة الأطفال والأمهات ومنها التزام الأسر المستفيدة من الدعم المالي بالعديد من السلوكيات الصحية التي تساهم في تحسين صحتهم، وتحسين نوعية حياتهم من الكشف الدوري على الأطفال والتطعيمات ورفع معدل استخدام خدمات رعاية النساء الحوامل من الوحدات الصحية، ورفع معدل الاستهلاك في الإنفاق الغذائي للأسر الفقيرة، وخفض نسبة الإصابة بأمراض سوء التغذية بين الأطفال والأمهات.
 
ومن خلال برنامج مودة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من رئيس الجمهورية عام 2019 يهدف  إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
 
ومن جانبها  أكدت د.لمياء كمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر بلا مرض، أن المؤسسة تؤمن بأن العطاء هو المحرك الأساسي للتغيير، قائلةً: "من خلال هذا الحفل، نحتفي بالشراكات المؤثرة التي دعمت مسيرتنا نحو توفير رعاية صحية شاملة تحفظ كرامة الإنسان وتعزز إنسانيته.. نواصل جهودنا في تطوير خدماتنا الصحية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع المصري، مع التركيز على ضمان الاستدامة لتأثير إيجابي.

التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن نائبة التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

18 مليون مواطن.. رئيس الوزراء يزف بشرى على الهواء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمصريين

الرئيس السيسي

"هدف طال انتظاره".. رسالة واضحة من الرئيس السيسي إلى نظيره الأمريكي ترامب

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن بشائر للمصريين قبل حلول رمضان.. تفاصيل

أرشيفية

السعودية تفرض قيودًا على بث صلاة التراويح وتحظر التصوير عبر الهواتف|تفاصيل

الأسلحة المضبوطة

داخل حرب.. مفاجآت في مخزن خط الصعيد محمد محسوب بـ «العفادرة»

الأرصاد

الأرصاد الجوية تكشف عن انخفاض درجات الحرارة وتحذر من موجة باردة

خروج جثامين محمد محسوب وأعوانه من مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي

وسط حراسة مشددة.. عمدة قرية العفادرة يتسلم جثامين محمد محسوب و6 من أعوانه.. صور

ترشيحاتنا

الاسماعيلي

استعدادا لـ الأهلي.. الدردير ينشر صورة من مران الزمالك خلال معسكر الفريق المغلق

اعمال الحفر في الستاد الاهلي

الأهلي يبدأ العمل رسميا لتنفيذ استاده الجديد في فرع الشيخ زايد| صور

الكونفدرالية

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن قرعة الكونفدرالية الإفريقية

بالصور

طريقة عمل البيتزا الأصلية .. بهذه المكونات

طريقة عمل البيتزا الاصليه
طريقة عمل البيتزا الاصليه
طريقة عمل البيتزا الاصليه

للرجال والنساء.. اعرف تاخد كام ملعقة سكر في اليوم

السكر
السكر
السكر

أورتيجا يتلقى عزاء والده أمام منزله بعزبة النخل .. صور

أورتيجا
أورتيجا
أورتيجا

بعد إصابة بابا الفاتيكان به.. أعراض وعلاج التهاب الجهاز التنفسي

اعراض التهاب الجهاز التنفسي متعدد الميكروبات
اعراض التهاب الجهاز التنفسي متعدد الميكروبات
اعراض التهاب الجهاز التنفسي متعدد الميكروبات

فيديو

متهمة - أرشيفية

مهتزة نفسيا.. القبض على صاحبة فيديو خـ.نق القطة بالمقطم

مسلسل 80 باكو

مسلسلات رمضان 2025 .. مؤلفة 80 باكو تكشف تفاصيله وعرضه في النصف الأول l خاص

تصريحات ياسر علي

ياسر علي ماهر: "الفن مش وراثة.. وعادل إمام قراره عبقري"

مسلسلات مصرية علي شاشة أبو ظبي

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على الأعمال المصرية على شاشة أبو ظبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد