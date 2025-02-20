كرفس وأناناس .. وصفة خارقة للتخلص من الوزن الزائد

يعد عصير الكرفس والأناناس خيارًا رائعًا لفقدان الوزن وتقليل الانتفاخ، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يساعد على إبقائك ممتلئًا وتقليل الإفراط في تناول الطعام.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نعرض لكم طريقة عمل عصير الكرفس والأناناس.

مكونات عصير الكرفس:

1 حزمة من الكرفس

2 شريحة أناناس ناضجة

150 مل من ماء جوز الهند

مكعبات الثلج حسب الرغبة



طريقة عمل عصير الكرفس

قومي بتقطيع الأناناس إلى مكعبات، اغسلي الكرفس جيداً وقطعيه إلى قطع صغيرة، ضعي جميع المكونات في الخلاط.

اخلطي المكونات لمدة دقيقتين أو حتى يتجانس الخليط، انقليه إلى كوب واشربيه فوراً بدون تحلية، يحتوي هذا العصير الخالي من السموم على 110 سعرات حرارية في المتوسط.