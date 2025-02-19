أماكن وأسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2025

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 2025، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية حملتها السنوية "أهلاً رمضان" عبر شبكة واسعة من المعارض المنتشرة في جميع المحافظات. تهدف هذه المبادرة الوطنية إلى كسر حاجز الأسعار المرتفعة وتوفير المنتجات الغذائية الأساسية بتخفيضات سخية تصل إلى 30% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق، في خطوة تستهدف دعم المواطنين خلال موسم يزداد فيه الطلب على السلع الغذائية.

تنوع المنتجات وتفاوت الأسعار بين المحافظات

تشهد معارض "أهلاً رمضان" هذا العام تنوعًا في المنتجات وتفاوتًا في الأسعار بين المحافظات، بما يعكس التفاوت في تكاليف النقل والتوريد. في العاصمة، يشهد المعرض الرئيسي بمدينة نصر إقبالاً كبيراً، حيث تقدم الشركة القابضة للصناعات الغذائية عروضاً مميزة تشمل اللحوم السودانية الطازجة بـ275 جنيهاً للكيلوغرام، والدواجن المجمدة بـ135 جنيهاً، والسكر بـ30 جنيهاً للكيلوجرام.

أما في الجيزة، يوفر معرض نادي الزراعيين بالدقي خيارات متنوعة تشمل اللحوم البلدية بسعر 280 جنيهاً للكيلوجرام، والأرز البلدي بـ24 جنيهاً، إضافة إلى الفول البلدي بـ45 جنيهاً، والفاصوليا بـ30 جنيهاً للكيلوغرام.

وفي محافظة القليوبية، دشنت وزيرة التنمية المحلية معرضاً في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، حيث يُباع الأرز بـ27 جنيهاً للكيلوغرام، والمكرونة بـ11.75 جنيهاً، والسكر المعبأ بـ30 جنيهاً، في حين تستمر الجهود لزيادة عدد المنافذ في المناطق الأكثر كثافة سكانية.

شبكة توزيع واسعة النطاق

تجاوز عدد المعارض المنتشرة في ربوع مصر 115 معرضاً، مدعومة بـ1200 ركن داخل السلاسل التجارية الكبرى و1300 فرع بالمجمعات الاستهلاكية. هذا الانتشار الاستراتيجي يضمن وصول المنتجات المخفضة إلى شرائح واسعة من المواطنين في مختلف المناطق، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

تعاون مؤسسي شامل

تتميز معارض هذا العام بمشاركة واسعة من جهات متعددة، تشمل:

جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة الذي يوفر اللحوم والدواجن بأسعار منافسة.

شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية التي تطرح منتجات بأسعار مدعمة.

شركات القطاع الخاص الكبرى التي تساهم في زيادة المعروض من السلع الاستراتيجية.



يأتي هذا التعاون في إطار دعم الجهود الحكومية لضبط الأسواق، ومنع أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.

سلة غذائية متكاملة تلبي احتياجات الأسر

تشمل المنتجات المعروضة سلة غذائية متكاملة تلبي احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم، وتتضمن:

السلع الأساسية مثل الزيوت والسمن والسكر والأرز والمكرونة والدقيق.

مصادر البروتين من لحوم ودواجن وأسماك، سواء طازجة أو مجمدة.

منتجات الألبان والمعلبات لضمان تنوع الخيارات الغذائية.

الخضروات والفواكه الموسمية بأسعار مدعمة لضبط الأسعار في الأسواق.



التزام حكومي مستمر بمتابعة الأسواق وضبط الأسعار

تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لضبط إيقاع الأسواق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية وضمان استقرار الأسعار خلال موسم رمضان الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب.

وأكد وزير التموين أن هناك متابعة مستمرة لضخ السلع بكميات كافية على مدار اليوم، مع توفير مخزون استراتيجي يضمن استمرار المعروض دون نقص، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تلاعب في الأسعار أو محاولات لاحتكار السلع.