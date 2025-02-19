أحمد موسى: قمة الأهلي والزمالك الأهم وتحتاج لتشجيع إيجابي بعيدًا عن الشتائم|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك، المقررة يوم السبت، ستكون واحدةً من أقوى المباريات التي تشهدها الساحة الرياضية، حيث يتابعها عشرات الملايين من المشاهدين.

وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي طلب حكامًا أجانب لإدارة مباراة القمة، مشيرًا إلى أن الأهلي سيدفع 45 ألف دولار لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لهذه المباراة الهامة.

وأضاف موسى أن رسالته إلى الجمهور هي ضرورة تشجيع فرقهم بروح رياضية ودون الخروج عن النص، مؤكدًا أن الجمهور يجب أن يتوقف عن أي إساءات تجاه لاعبي الأهلي والزمالك.

واختتم موسى بالقول: "متعة الرياضة في كرة القدم تكمن في المنافسة الشريفة، وليس في إطلاق الشتائم".