تحذير عاجل من مكتب شكاوى المرأة.. مادة مخدرة خطيرة تهدد سلامة النساء

تزايدت التحذيرات مؤخرا بشأن ظهور مادة مخدرة شديدة الخطورة، ليس لها لون أو طعم أو رائحة، مما يجعل من الصعب اكتشافها عند وضعها في المشروبات دون علم الضحية.

هذه المادة تتميز بسرعة تأثيرها على الجهاز العصبي، وهو ما قد يعرض حياة الأفراد، وخاصة النساء، للخطر.

أعراض التعرض لهذه المادة الخطيرة:

تشوش في الرؤية وصعوبة في التركيز

فقدان التوازن والشعور بدوار شديد

فقدان الوعي في بعض الحالات

فقدان السيطرة على الجسم



راقبي مشروبك (حال التواجد في مكان عام)

إذا شعرتِ بأي من الأعراض السابقة فجأة، بادري بطلب المساعدة فورًا من شخص تثقين به

أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن تناول قرص أو قرصين من الفحم الطبي قبل فقدان الوعي قد يساهم في تأخير تأثير المخدر، مما يمنحك فرصة لطلب النجدة.

نشر الوعي حول هذه المخاطر مسؤولية الجميع، فقد يكون تحذير بسيط سببًا في إنقاذ حياة شخص آخر،لا تترددي في مشاركة هذه المعلومات مع من حولك.

إذا كنتِ بحاجة إلى دعم نفسي أو استشارة، يمكنكِ التواصل مع مكتب شكاوى المرأة على الخط الساخن: 15115 أو واتساب: 01007525600.