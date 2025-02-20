لاستعادة الأرض.. ضياء رشوان: مصر خاضت حروبا عديدة على مدار تاريخها

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن مصر خاضت حروب عديدة على مدار تاريخها، مشيرا إلى أن أخر تلك الحروب كانت في إنتصار أكتوبر 1973، وتلتها الحرب الدبلوماسية لإستعادة الأرض.

وقال ضياء رشوان، خلال لقاء له عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المنطقة بالكامل بها اشتعالات بكافة الأماكن ولكن الخطر الأكبر يمكن أن يقع على القارة الأوربية، ويمكن ان يحدث صراعات في عدد من الدول.



وتابع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن المشهد العالمي الآن لا يدعو للتفاؤل، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى للإقرار بحقها في الأراضي السورية المحتلة، وذلك سيتم وقف اتفاقية الهدنة.