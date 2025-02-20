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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن ارتفاع تدريجي بالبورصة والأسواق ، وذلك بعد ارتفاع دام لعدة أيام بسبب زيادة الإقبال مع قلة المعروض فى فصل الشتاء ، كما أنه مع قدوم شهر رمضان يزداد الطلب عليها .

إلا أنها أسعار الدواجن عاودت التراجع اليوم الخميس ، وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء حوالى 3 جنيهًا .

أسعار الدواجن اليوم 

وانخفضت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 90 جنيها بعدما وصل إلى 93 جنيها أمس، وتصل  للمستهلك بسعر 103 جنيها، كما سجلت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 68 جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 73 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 76 جنيها.
 

كذلك  ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 103 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 113 جنيهًا.
 

كما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 124 جنيهًا، بعدما كان سعرها 119 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  200 لـ 230 جنيهًا في بعض المحلات.

 

أسعار البيض اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.
 

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

 

ومن جانبه ، كشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة،  حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلي 93 جنيهًا. 

زيادة أسعار الدواجن

وأضاف " الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن من أهم أسباب زيادة أسعار الدواجن هى قدوم شهر رمضان ، ومع قدومه يزيد الطلب عليها وبالتالى يرتفع سعرها ، معلقا :" الزيادة حاليا أمر طبيعي لإنها سلعة يومية حية شديدة المرونة .

وأشار "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " إلي أن استهلاك الدواجن يزيد في شهر رمضان بنسبة من 25 إلى 30%، وهو ما يؤدي إلى الزيادة في الأسعار.

أهم الاستعدادات لشهر رمضان 

وكشف عن أهم الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك،  حيث أن هناك دورات جديدة من الدواجن ستكون جاهزة بحلول شهر رمضان، لتواكب زيادة الاستهلاك.
 

اكتفاء ذاتي من الدواجن 
 

كما قال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إن أن هناك اكتفاء ذاتي من الإنتاج الوطني للدواجن، حيث يتجاوز 4 ملايين دجاجة و40 مليون بيضة يوميا.

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