وكالة موديز تؤكد تصنيف مصر الائتماني عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية

أكدت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1، كما حافظت على النظرة المستقبلية الإيجابية.

وقالت الوكالة، في بيان لها يوم الأربعاء 19 فبراير، إن نظرتها الإيجابية، المعمول بها منذ مارس 2024، تستمر في عكس احتمالات تحسن عبء خدمة الدين المصري والوضع الخارجي لمصر.

وأضافت أنه كما كان متوقعاً في وقت إجراء التصنيف الأخير، تم إحراز تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي. ومع خفض قيمة العملة وتعويمها، أصبحت مصر الآن تمتلك احتياطيات أقوى من النقد الأجنبي، وبدأت تكاليف الاقتراض في الانخفاض.

ذكرت الوكالة أنه بالإضافة إلى ذلك، تتزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها مع احتفاظ البنك المركزي بموقف متسق للسياسة النقدية مع استهداف التضخم ونظام تعويم سعر الصرف.

وقالت إن هذا الوضع من شأنه أن يسمح لمعدلات الفائدة بالانخفاض، مما يؤدي إلى تخفيف إضافي لتكلفة الدين، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات النقد الأجنبي الثابتة.

وأشارت أيضًا إلى جهود الحكومة الجارية نحو ضبط الأوضاع المالية وتعزيز الإيرادات الضريبية، بهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.



