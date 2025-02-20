سيناتور أمريكي يكشف الموعد المحتمل لإنهاء حرب أوكرانيا

أعرب السيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي تيد كروز عن اعتقاده أن الرئيس دونالد ترامب سيتمكن من إنهاء الصراع في أوكرانيا في النصف الأول من عام 2025.

وقال رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ تيد كروز خلال ظهوره على قناة "فوكس نيوز": "سنرى كيف ستنتهي هذه الحرب، أعتقد أنها ستنتهي في النصف الأول من هذا العام، الرئيس يحاول التفاوض على هذا الحل" وفق تعبيره.

وأضاف كروز أنه يعتبر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مسؤولا عن بدء الصراع الأوكراني، مشيرا إلى ضعف الرئيس السابق كقائد أعلى للبلاد، بحسب تقديره.

وجاءت تصريحات السيناتور الأمريكي تزامنا مع زخم يشهده الملف الروسي الأوكراني، مع إجراء مباحثات روسية أمريكية في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي، وعقد قمتين أوروبيتين في باريس، الاثنين والأربعاء.