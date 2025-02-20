موقف أشرف بن شرقي من المشاركة في مباراة القمة

يُعد أشرف بن شرقي، المنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي، محور اهتمام الجماهير قبل مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري NILE لموسمه الجاري 2024-2025.

رغبة اللاعب في المشاركة

علم صدي البلد، أن أشرف بن شرقي طلب المشاركة في القمة أمام الزمالك، ويبذل اللاعب جهوداً كبيرة من أجل المشاركة في المباراة المرتقبة.

وحسبما علم صدي البلد، فإن اللاعب قد تحدث مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، معربًا عن رغبته الأكيدة في التواجد ضمن قائمة "الأحمر" في مواجهة الزمالك، وذلك لإيمانه بأهمية المباراة ورغبته في الظهور الأول بقميص الأهلي في مباراة بحجم الديربي.

أوضح المصدر أن الوافد المغربي الجديد، قد أكد لمارسيل كولر تحسن حالته الطبية، وتعافيه بشكل كبير من إصابة العضلة الأمامية التي كان يُعاني منها.

ويأمل اللاعب في الحصول على فرصة للمشاركة في المباراة، ليُسجل ظهوره الأول بقميص النادي الأهلي.

قرار كولر الحاسم بشأن بن شرقي

أشار المصدر، إلى أن كولر قد طالب أشرف بن شرقي بعدم الاستعجال في العودة من الإصابة، وذلك لتجنب حدوث أي مضاعفات. وأكد للاعب أنه لن يُشاركه إلا بعد تعافيه التام من الإصابة، وذلك حفاظًا على سلامته.