الدفعة الـ17 من المرضى والمصابين بغزة تدخل معبر رفح للعلاج بالمستشفيات المصرية

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، أن الدفعة الـ17 من المرضى والمصابين بقطاع غزة تدخل معبر رفح البري للتوجه للعلاج في المستشفيات المصرية.

وفي وقت سابق، أكد بيان مصري إسباني مشتركـ ضرورة أن يصبح وقف إطلاق النار في غزة دائما بما يسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وإطلاق سراح باقي المحتجزين.



وقال بيان مصري إسباني مشترك:" ملتزمون بدعم السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة وعودة الأمن تمهيدا لإعادة الإعمار"

وأضاف بيان مصري إسباني مشترك: “نؤكد على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم ونعرب عن رفضنا لأية محاولات لتهجيرهم”.

