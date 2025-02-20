بني سويف: استمرار تحصين الثروة الحيوانية ضد الجلد العقدي وجدري الضأن

أكد الدكتور أحمد عبد العليم مدير عام الطب البيطري ببني سويف، استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجُدري الضأن، والتي تنفذها المديرية، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.



وكشف التقرير اليومي، الذي أعده الدكتور أحمد عبد العليم، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 155 ألفا و633 رأسا، منها 113 ألفا و735 رأسا من الأبقار، و40 ألفا و645 من الأغنام و1253 من الماعز وذلك "منذ انطلاق الحملة في 26 يناير الماضي وحتى 19 فبراير الجاري، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.



يشار إلى أن المحافظ محمد هاني غنيم، كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، التي تنفذها الخدمات البيطرية، مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

