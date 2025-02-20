لن تصدق| أضرار ترك زجاجة المياه في السيارة لفترة طويلة

ترك زجاجة المياه في السيارة لفترة طويلة قد يكون له عدة أضرار صحية، خاصة في أيام الصيف الحارة.

إليك بعض الأضرار المحتملة التي قد تحدث عند ترك زجاجة المياه في السيارة لفترات طويلة:



- تسرب المواد الكيميائية من الزجاجة البلاستيكية

عندما تبقى زجاجة المياه البلاستيكية في السيارة تحت حرارة الشمس لفترة طويلة، قد يؤدي ذلك إلى تسرب مواد كيميائية ضارة من البلاستيك إلى الماء، مثل البيسفينول أ (BPA). هذا المركب الكيميائي يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على الصحة، مثل التأثير على النظام الهرموني وزيادة مخاطر بعض الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.



-نمو البكتيريا والفطريات

الحرارة المرتفعة داخل السيارة قد تؤدي إلى نمو البكتيريا والفطريات في الزجاجة، خاصة إذا تم فتحها واستخدامها عدة مرات، المياه في الزجاجة تصبح بيئة خصبة للبكتيريا، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي أو الأمراض المعوية إذا تم شربها.



-تغيير طعم ورائحة الماء

التعرض المستمر للحرارة قد يؤدي إلى تغير طعم ورائحة الماء، قد تكتسب المياه طعمًا غير مستحب بسبب تفاعلها مع المواد البلاستيكية التي تحتوي عليها الزجاجة، كما أن تعرض الماء للحرارة قد يسبب تفاعلًا مع المواد الكيميائية في الزجاجة، مما يغير خصائص المياه.



- تقليل فعالية الزجاجة البلاستيكية

تعرض الزجاجة البلاستيكية لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة قد يؤدي إلى تدهور جدرانها البلاستيكية، مما قد يجعلها أقل قوة وأشد عرضة للتلف أو الكسر.



-خطر على الأطفال والحيوانات الأليفة

إذا كان هناك أطفال أو حيوانات أليفة في السيارة، فإن ترك زجاجة الماء لفترة طويلة قد يشكل خطرًا إضافيًا عليهم. قد يشربون الماء الملوث أو يتسببون في كسر الزجاجة والعبث بها.

من الأفضل تجنب ترك زجاجات المياه البلاستيكية في السيارة تحت أشعة الشمس لفترات طويلة. يُفضل شراء زجاجات مياه مصنوعة من مواد غير ضارة، مثل الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ، والتي لا تتأثر بالحرارة بسهولة. وإذا كنت مضطرًا لترك زجاجة في السيارة، يُفضل أن تكون في مكان بارد ومظلم بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

المصدر: the-sun.