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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القادم أسوأ.. روبي فاولر يحذر ليفربول من صعوبة استبدال محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

حذر روبي فاولر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، من أن استبدال النجم المصري محمد صلاح سيكون "مستحيلًا" إذا قرر الرحيل عن النادي هذا الصيف.

 وأشار فاولر إلى أن يوم رحيل صلاح سيكون يومًا حزينًا لجماهير ليفربول، خاصة في ظل الأداء الاستثنائي الذي يقدمه اللاعب هذا الموسم.

مستقبل محمد صلاح مع ليفربول:


لا يزال مستقبل محمد صلاح مع ليفربول غامضًا، حيث لم يتبق سوى بضعة أشهر على انتهاء عقده الحالي مع النادي. وفي حال عدم تجديد العقد، سيتمكن صلاح من الرحيل مجانًا بنهاية الموسم، مما يضع ليفربول في موقف صعب.

تصريحات روبي فاولر بشأن محمد صلاح 


قال فاولر في تصريحات صحفية: "أنت في عالم المستحيل عندما يتعلق الأمر باستبدال محمد صلاح في ليفربول. إذا غادر صلاح، فسيصبح الفريق أفقر بغض النظر عمن سيأتي بدلاً منه."

وأضاف: "انظر إلى الأهداف والتمريرات الحاسمة التي يسجلها صلاح هذا الموسم، لقد كان مذهلاً. لم تكن مستوياته رائعة دائمًا، لكنه دائمًا ما يظهر بشيء جميل وخارج عن المألوف."

وتابع فاولر: "سيكون يومًا حزينًا إذا لم يوقع عقدًا جديدًا مع ليفربول، لأنه عندما يكون لديك تطلعات للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والكؤوس المحلية، فأنت بحاجة إلى وجود لاعبين مثل صلاح."

واختتم أسطورة ليفربول حديثه قائلًا: "هناك عدد قليل جدًا من اللاعبين الذين يطابقون أرقام صلاح، وأي بديل مقارنة به سيكون منخفض المستوى. أتمنى أن يبقى في ليفربول، لكن يلوح في الأفق يوم حزين برحيله."

يقدم محمد صلاح أحد أفضل مواسمه منذ انضمامه إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالية في صيف 2017. 

فقد سجل صلاح 28 هدفًا وصنع 19 تمريرة حاسمة في 36 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، مما يؤكد تأثيره الكبير على أداء الفريق.

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