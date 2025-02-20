الرئاسة الفلسطينية تكشف ملامح رؤية أبو مازن في القمة العربية الطارئة بالقاهرة

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس عباس سيقدم الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في القمة العربية الطارئة بالقاهرة.

واشارت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها أن الخطة تشتمل على العناصر التي من شأنها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وضمان صموده ومنع محاولات التهجير وإعادة إعمار غزة والضفة.

وألمحت الرئاسة الفلسطينية كذلك الي أن الخطة تتضمن تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في غزة وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

واختتمت مؤسسة الرئاسة بيانها قائلة: نعمل بالتعاون مع مصر والأمم المتحدة على عقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة في أقرب فرصة ممكنة.