بيان عاجل من السعودية بشأن مقتل جنود بالجيش الكويتي

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانا يوم الخميس حول مقتل عدد من جنود الجيش الكويتي خلال تدريبات عسكرية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيانها عن تضامنها مع الكويت إثر وفاة عدد من أفراد الجيش خلال تمارين عسكرية.

وأضاف البيان أن "المملكة أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين ولدولة الكويت حكومة وشعبا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وأعلن الجيش الكويتي أمس الأربعاء عن مقتل عسكريين اثنين خلال تمرين ليلي للرماية، وقال في بيان: "ببالغ الحزن والأسى تنعي وزارة الدفاع المغفور لهم بإذن الله شهداء الواجب رقيب أول أحمد فرحان هراط، ورقيب مساعد ضاحي صالح، من منتسبي القوة البرية".

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إنها "تنعي استشهاد اثنين وإصابة آخرين من منتسبي القوة البرية، وذلك أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية، مساء اليوم".