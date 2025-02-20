الشناوي: لعبت أمام رونالدو وسواريز.. وفخور باللعب ضد ميسي

عبر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي،عن فخره بخوض منافسات كأس العالم للأندية ومواجهة نجوم كبار أمثال ميسي.

وصرح محمد الشناوي في تصريحات عبر منصة DAZN: "اللعب أمام نجوم كبار بالنسبة لي الأمر يدعو للفخر، لقد سبق لي مواجهة كريستيانو رونالدو ولويس سواريز من قبل، وبالتأكيد اللعب أمام ميسي سيكون لحظة خاصة بالنسبة لكل اللاعبين".

وأضاف: "أرى أن مباراة الأهلي وإنتر ميامي ستكون مباراة قوية تليق بالطرفين وسنسعي لتقديم أداء يليق بنا ".

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى، رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.