أحرق شعرها..ضبط شاب أنهى حياة زوجته ضرباً حتى الموت بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من ضبط الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته فى قرية هـو التابعة لمركز نجع حمادى، وجارى إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تبين من المعلومات الأولية، بأن خلافات وقعت بين الزوجين، تسببت فى تعدى الزوج على المجنى عليها، بالضرب بالعصا وحرق شعرها، ما أدى إلى مفارقتها للحياة قبل وصولها إلى المستشفى بنجع حمادى.

وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ولحين صدور تصريح الدفن، عقب انتهاء معاينة الجثة.

تحرر محضر بواقعة الضبط وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بـ قنا ، تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد بمصرع ربة منزل ٢٥ عاماً، قبل وصولها للمستشفى، عقب تعرضها للتعدى بالضرب على يد زوجها.