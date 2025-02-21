إحالة عاطل متهم بترويج المخدرات في عين شمس للمحاكمة الجنائية

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة كمية من مخدر الشابو والبودر في عين شمس.





تفاصيل الاعترافات ..





وجاء في اعترافات لمتهم، إنه لجأ إلى استخدام فرد الخرطوش بغرض تأمين شحنته من المواد المخدرة وحمايتها من أي تهديدات قد يتعرض لها خلال عملية الترويج، كما كنت أخطط لزيادة عدد عملائي لتوسيع دائرة نشاطي الإجرامي، مؤكدًا أنه كان يسعى لتوسيع نطاق عمله في تجارة المخدرات لتحقيق أرباح أكبر.





كانت قد قررت نيابة عين شمس حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الشابو والبودر بقصد الترويج.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العنصر الإجرامي، الذي له معلومات جنائية، في دائرة قسم شرطة عين شمس، حيث عثر بحوزته على كمية من مخدر الشابو والبودر، بالإضافة إلى فرد خرطوش وطلقة نارية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.