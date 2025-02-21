أخبار الفن.. تفاصيل إصابة محمود فارس في التصوير وخالد يوسف يتوعد باللجوء للقضاء

نشر قسم الفن عددا من الأخبار خلال الساعات الماضية، تضمنت كواليس تصوير مسلسلات رمضان 2024 ، وحفلات المطربين.

محمود فارس يتعرض لحادث أثناء التصوير

أعلن الفنان محمود فارس تعرضه لحادث أثناء تصوير أحد مسلسلاترمضان 2025، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



أحمد سعد يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بالأغنية الدعائية لمسلسل سيد الناس

حققت أغنية "سيد الناس.. جدع" للفنان أحمد سعد انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إطلاقها كأغنية دعائية والتتر لمسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم من بطولة شقيقه عمرو سعد.





صبرت عليكم كتير .. بلاغ عاجل من خالد يوسف للنيابة والداخلية | إيه اللي حصل؟

تصدر اسم المخرج خالد يوسف مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد ان توجه للنيابة.

وكتب خالد يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، توجهت للنيابة العامة ولوزارة الداخلية لتقديم بلاغات في اشخاص وفي صفحات علي السوشيال ميديا.

بالصور ...عمرو يوسف يظهر مع عباس أبو الحسن باللوك جديد

شارك الفنان عمرو يوسف صوره من كواليس برنامج "حوارات مع عباس" عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام



على الحجار يغني على مسرح البالون وحرارته مرتفعة في احتفالية عيد الحب

شهد حفل المطرب علي الحجار في احتفالية "عيد الحب" التي أقامها البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم على مسرح البالون، أزمة قبل الحفل.