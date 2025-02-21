أحمد سعد يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بالأغنية الدعائية لمسلسل سيد الناس

حققت أغنية "سيد الناس.. جدع" للفنان أحمد سعد انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إطلاقها كأغنية دعائية والتتر لمسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم من بطولة شقيقه عمرو سعد.



وتصدرت الأغنية "يوتيوب تريند" كأعلى المحتويات رواجا وتواجدها في المركز الأول بعد ساعات معدودة من إطلاق الأغنية الجديدة، كما حققت الأغنية روج على منصة الفيديوهات تيك توك، وتداول رواد المنصة مقاطعا من الأغنية بشكل كبير على مدار الساعات الماضية.

التعاون الجديد بين أحمد وعمرو، هو تعاون متكرر بعد تحقيق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية في عدد من المسلسلات والأفلام التي قدم أحمد سعد لها الأغنيات الدعائية أو تتري البداية والنهاية.

مسلسل " سيد الناس " يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد زاهر، ريم مصطفى، بشرى، إنجى القدم، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، سلوى عثمان، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر وغيرهم من الفنانين. العمل من تأليف ورشة قلم ومن إخراج محمد سامى، وإنتاج صّباح إخوان .