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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

على الحجار يغني على مسرح البالون وحرارته مرتفعة في احتفالية عيد الحب

علي الحجار
علي الحجار

شهد حفل المطرب علي الحجار في احتفالية "عيد الحب" التي أقامها البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم على مسرح البالون، أزمة قبل الحفل.

وأصيب الفنان علي الحجار بارتفاع مفاجئ في درجة حرارته، ورغم هذا استكمل الحفل إحترما للجمهور بحسب بيان رسمي للمسرح. 

أقيم الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ووجه الوزير بالإحتفاء بكوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور خمسون عاما على رحيلها واعتبار عام 2025 هو عام أم كلثوم.

وأقيمت الإحتفالية تحت عنوان "الحب كله" والتي إخرجها الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية على فصلين حيث قدم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم خلال الفصل الأول إستعراضات لفرقتي رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية.

وبدأ الفصل الثاني من الحفل وصعد الفنان تامر عبدالمنعم لتقديم الفنان علي الحجار والذي قام بغناء مجموعة من الأغاني منها ميدلي الانتصارات، ياللعروسة، جزيرة غمام، زي الهوا، مسألة مبدأ، الزين والزينة.

علي الحجار عيد الحب مسرح البالون

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