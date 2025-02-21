لاعب الزمالك السابق: مشوار الفريق نحو نهائي الكونفدرالية جيد

أكد نصر إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق يسعى للحفاظ على لقب كأس الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي، مشيرًا إلى أن البطولة أصبحت محببة لجماهير القلعة البيضاء.

وأوضح إبراهيم، خلال تصريحاته في برنامج “زملكاوي” مع محمد صبري على قناة الزمالك، أن مشوار الفريق نحو النهائي يبدو جيدًا، مما يعزز فرصه في التتويج مجددًا باللقب.

وتحدث عن المدرب البرتغالي بيسيرو، مؤكدًا أهمية إدارته الجيدة للاعبين، خاصة من الناحية النفسية، للحفاظ على تركيزهم.

وأضاف أنه لا يتوقع تغييرات كبيرة في تشكيل الفريق، حيث من المرجح أن يواصل الاعتماد على نفس العناصر الأساسية.

واختتم حديثه بتأكيده على ضرورة الحفاظ على استقرار الفريق واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق اللقب، معربًا عن ثقته في قدرة الزمالك على تحقيق النجاح في البطولة.