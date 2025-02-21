حبس عاطل متهم بالشروع في إنهاء حياة طالب ثانوي بالمرج

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عاطل متهم بالاشتراك مع آخر محبوس بالشروع في قتل طالب بالثانوية العامة بمنطقة المرج 4 أيام علي ذمة التحقيقات.





تفاصيل الواقعة..

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من والد طالب بالثانوية العامة وبصحبته نجله مصاب، يفيد بتعرض نجله للاعتداء أثناء سيره مع في أحد الشوارع بدائرة القسم، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين.





وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وعاطلين، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهمين بالتعدي عليه باستخدام مطواة، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية ونزيف حاد.





وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين، وجار ضبط المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.