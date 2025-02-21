قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا مجال للحواجز النارية.. نائب ترامب يهدد التحالف الأمريكي الأوروبي
نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق: لن نقبل بأي حل يفرض علينا بشأن تهجير الفلسطينيين
إعادة تدوير مبتكرة لقشر الجريب فروت.. طاقة وأجهزة استشعار وتقليل النفايات
آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم 21-2-2025
500 مليار دولار.. أمريكا تطالب بنصف ثروة أوكرانيا المعدنية
زيد الأيوبي: ارتفاع الأصوات المعارضة للحرب داخل إسرائيل
السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري 915/ 900 على خط القاهرة- الإسكندرية والعكس
ليلة الجمعة بدأت منذ ساعات.. الإفتاء: اغتنموا ما تبقى منها بهذا الذكر
الأهلي يحشد القوة الضاربة أمام الزمالك
عبد الواحد السيد يحذر لاعبي الزمالك من عقوبات صارمة قبل مباراة القمة
وحدات إسرائيلية وإغلاق مداخل.. نتنياهو يحاصر الضفة الغربية بأوامر جديدة
ترامب: كندا الولاية الأمريكية الـ51 قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس عاطل متهم بالشروع في إنهاء حياة طالب ثانوي بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عاطل متهم بالاشتراك مع آخر محبوس بالشروع في قتل طالب بالثانوية العامة بمنطقة المرج 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


 

تفاصيل الواقعة..

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من والد طالب بالثانوية العامة وبصحبته نجله مصاب، يفيد بتعرض نجله للاعتداء أثناء سيره مع في أحد الشوارع بدائرة القسم، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين.


 

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وعاطلين، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهمين بالتعدي عليه باستخدام مطواة، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية ونزيف حاد.


 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين، وجار ضبط المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس عاطل جهات التحقيق بالقاهرة الشروع في قتل طالب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات

موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار والعملات بعد قرار البنك المركزي

حالة الطقس غدا

أعنف موجة منذ بداية الشتاء.. تحول مفاجئ في حالة الطقس والأرصاد تحذر

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

تركي ال الشبخ

بعد مفاجأة نقل مباريات الأهلي.. تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير الهلال

وزير الكهرباء

إصابة شقيقة وزير الكهرباء ومصرع زوجها في حادث تصادم

الارصاد

"أمشير هيقلب".. تحذيرات جديدة بشأن تغير حالة الطقس الأيام القادمة

نبيلة عبيد وفريدة سيف النصر

مش قيمتك .. فريدة سيف النصر تنتقد نبيلة عبيد لهذا السبب

ترشيحاتنا

ما يجب فعله قبل الفجر

ما يجب فعله قبل الفجر بساعة؟.. 7 أعمال تجمع لك الخيرات كلها

السباحة

حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة في رمضان.. الإفتاء تحذر

وكيل الأزهر

وكيل الأزهر ينعى وزير الإصلاح الأسبق في إندونيسيا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرصيا؟

القرصيا
القرصيا
القرصيا

بديل البط بالبرتقال.. جدول أكلات رمضان بـ 30 فكرة شهية ومتنوعة

اكلات رمضان
اكلات رمضان
اكلات رمضان

طب الزقازيق تنظم ورشة عمل متخصصة في "غرسات الأسنان"

جانب من الورشة
جانب من الورشة
جانب من الورشة

مش مصدقة إن إنتي دي.. شيماء سيف تتصدر التريند لهذا السبب

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

فيديو

رامز ايلون مصر

اعترفوا على نفسهم.. نجوم أعلنوا انضمامهم لبرنامج رامز إيلون مصر

قتلت زوجها

فضل في حضني.. قصة سيدة تخلصت من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد