علي طريقتها الخاصة.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت سيرين عبد النور في جلسة تصوير جديده احتفالًا بعيد ميلادها مرتدية فستانا بالون الأبيض، مع تورتة بالون الأبيض في أسود .





سيرين عبد النور تكشف عن شعورها بالغرور خلال بدايتها الفنية

وتحدثت سيرين عبد النور عن بدايتها الفنية ، مؤكدة أنها شعرت بالغرور بعد نجاحها في مجال التمثيلوتحقيقهاللشهرة، معلقة: شعرت بالغرور ولكن ليس في بداياتي في عالم التمثيل، في البداية كنت أفكر هل سأستمر في التمثيل؟هل سيحبني الجمهور؟ كانت فترة إثبات وجود، لكن بعد تقديمي مسلسل "روبي" وسفري إلى مصر وقدمت"رمضانمبروك أبو العلمين" و"الأدهم" شعرت بالغرور وأن أي عمل سأشارك فيه سينجح وأني أنا سيرين عبد النور ولكن أخذت كف على وجهي.