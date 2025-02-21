أفشة يوجه رسالة لـ عماد متعب عبر إنستجرام

وجه محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، رسالة لـ عماد متعب نجم الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وهنأ أفشة، عماد متعب بمناسبة عيد ميلاده، وكتب: “كل سنة وأنت طيب يا كابتن مصر”.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري

يقام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساء باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة.

طاقم حكام نرويجي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم نرويجي يقود القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها السبت المقبل، في منافسات الجولة الخامسة عشر بالدوري المصري الممتاز.

طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك

حكم الساحة: إسبن إسكوس

حكم مساعد 1: جان ايريك انجان

حكم مساعد 2: اسحاق باشيفنكين

حكم رابع: عثمان إسلام

حكم الفار: توم هارالد هاجن

حكم الفار المساعد: كريستوفر هاجينس