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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

10 أطنان مواد غذائية.. طائرة مساعدات كويتية تهبط مطار دمشق الدولي

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

ذكرت وسائل إعلام كويتية أن اليوم الجمعة شهد إقلاع الطائرة الإغاثية الـ 30 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق الدولي بحمولة 10 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة ضمن حملة (الكويت بجانبكم) من تنظيم بيت الزكاة الكويتي وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “ كونا ” عن مراقب المشاريع والهيئات الخارجية في بيت الزكاة عايد المطيري قوله إن بيت الزكاة يواصل تقديم المساعدات المتنوعة للأشقاء في سوريا لاسيما مع قرب شهر رمضان وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية وبتسهيل من الجهات الرسمية في البلاد.

ولفت الى أن هذه الرحلة تتضمن المواد الأساسية من الطحين والزيت والشعير والتمور وغيرها من المواد الغذائية القابلة للتخزين لسد احتياجات الأهالي هناك، مبينا أن نوعية المواد الغذائية تم اختيارها بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

ونبه المطيري إلى أن بيت الزكاة يسعى خلال الفترة المقبلة إلى التعاون مع الجهات الرسمية لتجهيز عبور 20 شاحنة من المساعدات كمرحلة أولى، مشددا على مواصلة العمل الإنساني بفضل مساهمات أهل الخير في البلاد.

الكويت سوريا مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات

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