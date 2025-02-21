10 أطنان مواد غذائية.. طائرة مساعدات كويتية تهبط مطار دمشق الدولي

ذكرت وسائل إعلام كويتية أن اليوم الجمعة شهد إقلاع الطائرة الإغاثية الـ 30 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق الدولي بحمولة 10 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة ضمن حملة (الكويت بجانبكم) من تنظيم بيت الزكاة الكويتي وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “ كونا ” عن مراقب المشاريع والهيئات الخارجية في بيت الزكاة عايد المطيري قوله إن بيت الزكاة يواصل تقديم المساعدات المتنوعة للأشقاء في سوريا لاسيما مع قرب شهر رمضان وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية وبتسهيل من الجهات الرسمية في البلاد.
ولفت الى أن هذه الرحلة تتضمن المواد الأساسية من الطحين والزيت والشعير والتمور وغيرها من المواد الغذائية القابلة للتخزين لسد احتياجات الأهالي هناك، مبينا أن نوعية المواد الغذائية تم اختيارها بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
ونبه المطيري إلى أن بيت الزكاة يسعى خلال الفترة المقبلة إلى التعاون مع الجهات الرسمية لتجهيز عبور 20 شاحنة من المساعدات كمرحلة أولى، مشددا على مواصلة العمل الإنساني بفضل مساهمات أهل الخير في البلاد.