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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد سن الأربعين

الوزن الزائد
الوزن الزائد
نهى هجرس

إذا كنت قد تجاوزت الأربعين من عمرك، فقد تكون لاحظت أن اكتساب الوزن أصبح أسهل ـ وأن خسارته أصعب ـ مما كان عليه في الماضي، إن التغيرات في مستوى نشاطك، وعاداتك الغذائية، والهرمونات، وكيفية تخزين جسمك للدهون كلها قد تلعب دورًا في ذلك، ولكن بضع خطوات بسيطة قد تساعدك على إنقاص وزنك.

خطوات لإنقاص الوزن بعد سن الأربعين

تناول الفاكهة والخضروات

املأ نصف طبقك بالفواكه في كل وجبة، فالفواكه تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية وقليل من الدهون والسعرات الحرارية مقارنة باللحوم ومنتجات الألبان والحبوب، وقد تساعدك على الشعور بالشبع، حتى لو تناولت كميات أقل من الطعام، كما تعد الفواكه الطازجة، مثل التفاح والتوت، بديلاً رائعًا للوجبات الخفيفة الغنية بالدهون أو السكر.

لا تتخطى وجبة الإفطار

يوصي الخبراء بتناول وجبة إفطار صحية مثل دقيق الشوفان أو خبز القمح الكامل مع الفاكهة، يمكن أن يساعد ذلك في الحد من الجوع في منتصف الصباح الذي يدفعك إلى تناول شيء غير صحي أثناء التنقل أو الإفراط في تناول الطعام في الغداء، يمكن أن تساعد الوجبات الصغيرة أو الوجبات الخفيفة كل بضع ساعات في إبقاء شهيتك تحت السيطرة طوال اليوم.

طهي وجبات صحية

يمكن أن ينتج عن طريقة تحضيرك للطعام الكثير من الدهون والسعرات الحرارية الزائدة، فبدلاً من قلي الطعام أو طهيه بالزبدة أو الكثير من الزيت، حاول شوائه أو خبزه أو تحميصه، وهذه نصيحة جيدة أيضًا في المطاعم: تجنب الأطعمة المقلية 

الوزن إنقاص الوزن بعد سن الأربعين الفاكهة إنقاص الوزن

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