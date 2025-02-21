التصريح بدفن جثمان طالب دهسته سيارة أعلى دائري الهرم

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة طالب دهسته سيارة نصف نقل أعلى الطريق الدائري بالهرم.

وباشرت النيابة التحقيق مع سائق السيارة المتهم.

كانت دهست سيارة نصف نقل طالب اثناء توقفه اعلى الطريق الدائري بمنطقة الهرم.

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم إخطارا من النقيب أحمد عباده معاون مباحث الهرم، يفيد بأنّه أثناء سير سيارة نصف نقل قيادة سائق (30 عاما) أعلى الدائري اختلت عجلة القيادة بيده، ما تسبب في اصطدامه بطالب (15 عاما) أثناء وقوفه أعلى الدائري ما أسفر عنه وفاته في الحال، وتولت النيابة التحقيق.