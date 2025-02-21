الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في اللقاء قبل الأخير لأسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين

شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في اللقاء قبل الأخير لأسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، وذلك بكنيسة القديس مار مرقس الرسول للأقباط الأرثوذكس، بالمعادي.

شارك في اللقاء الأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، وعضو لجنة الإعداد لأسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والمهندس عصام عياد، سكرتير مكتب الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر.

وتقام فعاليات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين بالتعاون بين مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر، تحت شعار "أَتُؤْمِنِينَ بِهذَا؟".

تضمن اليوم كلمات وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والترانيم الروحية، والصلوات المختلفة، والقراءات الكتابية من الكتاب المقدس.