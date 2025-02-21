طريق ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

أفرزت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025، التي عُقدت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة "نيون" السويسرية، عن مجموعة من المواجهات الصعبة والمفاجآت المحتملة التي ستشعل المنافسة في البطولة الأبرز على مستوى الأندية في العالم.

مواجهات نارية في دور الـ16:

تأتي المواجهة الأبرز في هذه المرحلة بين ليفربول الإنجليزي، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

هذه المباراة تعد اختبارًا حقيقيًا لقوة الفريقين، حيث يحاول ليفربول استعادة أمجاده الأوروبية، بينما يسعى باريس سان جيرمان لتثبيت نفسه كقوة عظمى في الكرة الأوروبية.

كما ستشهد القرعة ديربي إسبانيًا مثيرًا بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في مواجهة ستجمع بين أسلوبين مختلفين من الكرة الإسبانية. ريال مدريد، بقيادة كارلو أنشيلوتي، سيحاول تجاوز منافسه التقليدي، بينما سيحاول أتلتيكو مدريد، تحت قيادة دييغو سيميوني، إثبات قدرته على المنافسة مع الكبار.

وقد يلتقي ريال مدريد مع ليفربول في طريقه نحو النهائي.

من المواجهات التي قد تُحدث مفاجآت، مباراة أستون فيلا الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي. أستون فيلا، الذي عاد بقوة إلى المنافسات الأوروبية، سيواجه اختبارًا صعبًا أمام كلوب بروج، الذي يُعرف بقدرته على إثارة المفاجآت في البطولات الأوروبية.

كما ستجمع القرعة بين إنتر ميلان الإيطالي وفينورد الهولندي، في مواجهة ستختبر قوة الدفاع الإيطالي المنظم ضد الهجوم الهولندي المبهر. وفي مواجهة أخرى مثيرة، سيخوض برشلونة الإسباني غمار المنافسة ضد بنفيكا البرتغالي، في مباراة ستجمع بين تاريخين عريقين في الكرة الأوروبية.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات دور الـ16، حيث ستقام مباريات الذهاب يومي 4 و5 مارس 2025، بينما ستقام مباريات الإياب يومي 11 و12 من الشهر ذاته، أما مباريات الدور ربع النهائي، فستقام مباريات الذهاب يومي 8 و9 أبريل، والإياب يومي 15 و16 أبريل. وفي الدور نصف النهائي، ستقام مباريات الذهاب يومي 29 و30 أبريل، بينما ستقام مباريات الإياب يومي 6 و7 مايو.

ستُقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو 2025 على ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا، معقل نادي بايرن ميونخ. هذه المباراة ستكون تتويجًا لموسم مليء بالإثارة والمنافسة الشديدة بين أبرز الأندية الأوروبية.