محافظ أسيوط: افتتاح 6 معارض أهلا رمضان في ديروط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن افتتاح 6 معارض أهلاً رمضان بمركز ديروط لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30%؛ لتخفيف العبء عن كاهلهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط الأسعار، والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بشكل لائق.

ونوه محافظ أسيوط أن مديرية التموين بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة افتتحت 6 معارض أهل رمضان بمركز ديروط، تم توزيعها في أماكن استراتيجية داخل المركز، من بينهم (خلف مسجد السايح، شارع الثلاثين أبو جبل، بجوار السنترال، شارع الجيش، الميدان الكبير) بمدينة ديروط، و(أمام موقف السيارات) بقرية ديروط الشريف؛ لتسهيل وصول المواطنين إليها وتلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم.

وأضاف أن معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" تشمل المواد الغذائية الأساسية كـ(السكر والأرز والزيت والمكرونة) وغيرها، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من مثيلتها بـ 10 إلى 30% على السلع الموجودة داخل المعارض.