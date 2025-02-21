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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3 أسباب أغضبت ترامب من زيلينسكي .. ومسئولون ينصحون الرئيس الأوكراني بالفرار فورا

ترامب وزيلينسكي
ترامب وزيلينسكي
ناصر السيد

على مدار الأيام الماضية، جرى تلاسن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي، لعدة أسباب استوجبت غضب ترامب ضد زيلينسكي، بحسب ما أعلنه مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والز.

هروب زيلينسكي إلى فرنسا

وفي هذا السياق، كشف صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، نقلا عن مصدر مقرب من البيت الأبيض، أن الخيار الأفضل أو الوحيد أمام زيلينسكي هي مغادرة أوكرانيا فورا والفرار بسرعة إلى فرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأوكراني لا يحظى بمؤيدين كثيرين، لدى المسئولين الأمريكيين المحيطين بترامب، موضحة ثلاثة أسباب للغضب الذي يكنه ساكن البيت الأبيض إلى زيلينسكي.

أسباب غضب ترامب من زيلينسكي

ووفقا لـ"نيويورك بوست" فإن السبب الأول لغضب ترامب هو الاضطهاد الذي تعرضت له الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تحت قيادة زيلينسكي.

السبب الثاني، هو تعطيل الصفقة الخاصة بالمعادن الأرضية النادرة، وقال مستشار الرئيس الأمريكي مايك والز إن الرئيس يشعر بخيبة أمل لأن زيلينسكي لم يتفاوض ولم يوافق على الفرصة التي عرضت عليه لسداد قيمة المساعدات لأوكرانيا. 

السبب الثالث والأخير، بحسب "والز" هو العبارات المسيئة التي وجهتها كييف إلى رئيس البيت الأبيض، واصفا إياها بـ"غير مقبولة".

وكان ترامب وصف زيلينسكي بأنه ديكتاتور بلا انتخابات وحذره من خسارة أوكرانيا وأنه لن يجد بلدا يحكمها، وفقا لمنشوراته عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال".

 وجاء رد الرئيس الأوكراني على ترامب بالقول إن الأخير "يعيش في فضاء يسوده التضليل".

إزاحة زيلينسكي عن الحكم

وكانت العاصمة السعودية الرياض، استضافت قمة أمريكية روسية بين وزيري خارجية البلدين ماكو روبيو، وسيرجي لافروف، الثلاثاء الماضي بحثا خلالها وضع نهاية للحرب الأوكرانية، وتمخضت المباحثات على الاتفاق على ضرورة إزاحة زيلينسكي عن الحكم إلى جانب بنود أخرى، وهو الأمر الذي أغضب الرئيس الأوكراني بشدة.

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