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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري يوزع 26 ألف كرتونة مواد غذائية قبل رمضان بالجيزة

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

قام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة بتوزيع 26 ألف كرتونة من المواد الغذائية، تضم سلعًا أساسية مثل الأرز، المكرونة، الزيت، السمنة، الملح، والسكر، وذلك في إطار المبادرة الإنسانية "مع الناس في شهر رمضان".

ساهم في تجهيز وتعبئة هذه الكراتين عدد كبير من الشباب المتطوعين، تحت إشراف قيادات الحزب في الجيزة، على رأسهم الأستاذ رفعت عطا أمين المحافظة، والنائب أحمد عاشور أمين التنظيم، وتامر عويان مساعد أمين الحزب، بالإضافة إلى النائب طارق الطويل بالمركزية، والدكتورة نجوان مهدي أمين الإعلام، والدكتورة نجلاء البيومي أمين العلاقات العامة، والأستاذ أحمد حسني عضو هيئة المحافظة.

تم تحميل الكراتين على السيارات، التي انطلقت إلى مراكز وأقسام محافظة الجيزة المختلفة لتوزيعها على المواطنين، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها العديد من الأسر في شهر رمضان المبارك.

أعرب رفعت عطا عن سعادته بنجاح المبادرة، مؤكدًا أن الحزب يواصل توسيع نطاق هذه الفعاليات الإنسانية والخدمية بهدف دعم المواطنين، وتحقيق أكبر استفادة للفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، قال النائب أحمد عاشور، أن الهدف من هذه المبادرة تقديم الدعم اللازم للمواطنين في هذه الأيام المباركة، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتعظيم العمل الخدمي والاجتماعي من خلال تنفيذ المزيد من الأنشطة الإنسانية في الفترة المقبلة.

 أثنى المواطنون على هذه الجهود، معربين عن شكرهم وتقديرهم للحزب على هذه المبادرة التي أسهمت في توفير احتياجاتهم الغذائية، مؤكدين أن مثل هذه الأعمال تساهم بشكل كبير في تعزيز روح التعاون والمساندة بين المجتمع والمؤسسات السياسية.

شهر رمضان الشعب الجمهوري مع الناس حزب الشعب الجمهوري مع الناس في شهر رمضان

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