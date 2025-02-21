حصول أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس على رخصة TEDx AinShams U

حصلت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس على رخصة TEDx AinShams U ، وذلك جنيا لثمار سعى حثيث ومحاولات جادة ومشاركات فاعلة من الأسر الطلابية بالجامعة تحت إشراف إداري لقطاع التعليم والطلاب وتنسيق أحمد عاطف منسق الأنشطة بالأسرة، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وفي إطار الجهود المستمرة والمتواصلة من فريق أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

وتسعى الأسرة من حصولها على هذه الرخصة إلى توفير مساحة يتمكن الطلاب من خلالها من التعبير عن أفكارهم الجديدة والمبتكرة، بالإضافة لخلق مساحة مشاركة قصص نجاحهم المُلهمة.

وصرح الدكتور احمد ديهوم رائد أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة ان TEDx هو برنامج فعاليات محلية تُنظَّم بشكل مستقل، يتبع بشكل غير رسمي منصة TED العالمية™️، والتي تهدف إلى نشر الأفكار والقصص والإنجازات لمشاركة المعرفة مع المجتمع.

ويستهدف TEDx Ainshams U تعزيز بيئة الإبداع والتفكير النقدي داخل الجامعة والمجتمع، كما يسلط الضوء على المبادرات والأفكار المحلية التى يمكن أن تحدث تأثيرا إيجابيا وتعزز من نمو المجتمع وتطوره.