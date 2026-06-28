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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 26 محضرا خلال حملات رقابية مكثفة على مخابز قرية بلقينا بمركز المحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي نُفذت استجابة لشكاوى أهالينا بقرية بلقينا بمركز المحلة الكبرى، وذلك في إطار توجيهاته المستمرة بإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات التموينية بقرية بلقينا عن تحرير 5 محاضر، تضمنت 3 مخالفات نقص وزن بواقع 16 و12 و9 جرامات، إلى جانب محضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضر لعدم وجود سجل، فيما تبين عدم وجود مخالفات بأحد المخابز التي شملتها الحملة.

كما قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمرور على المخابز المستهدفة، وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر المحررة بقرية بلقينا إلى 11 محضرًا.

وفي السياق ذاته، أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية بإدارة تموين بسيون أسفرت عن تحرير 8 محاضر، بواقع 3 مخالفات نقص وزن، ومخالفتين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفتين لعدم وجود لوحة تشغيل، ومخالفة لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين. كما أسفرت الحملات بإدارة تموين مركز طنطا عن تحرير 7 محاضر، تضمنت 6 مخالفات نقص وزن، ومخالفة لعدم نظافة أدوات العجين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الحملات التموينية والرقابية 26 محضرًا، فيما أكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية المدعمة، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات، بما يضمن جودة رغيف الخبز وصون حقوق أهالينا.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية رقابية ردع مخالفين اصحاب مخابز

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